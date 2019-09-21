Немировски: «Северсталь» — самая рабочая команда, было тяжело

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигрыша в матче с череповецкой «Северсталью» (4:2).



«Считаю, матч удался. Перед игрой говорил команде, что будет тяжело. «Северсталь» — это, можно сказать, самая рабочая команда. В играх с ними нужно работать столько же или даже больше. Необходимо быть готовым к этому.



Хорошо, что мы забили в большинстве. Результат нас порадовал. Победа — это главное», — цитирует Немировски официальный сайт «Северстали».



Счёт был открыт уже на второй минуте, точным броском отметился нападающий «Торпедо» Станислав Бочаров. До конца первого периода команда гостей забила ещё два гола усилиями Куинтона Хаудена и Джордана Шрёдера, на что «Северсталь» ответила лишь одной заброшенной шайбой Андрея Алексеева. В концовке второго периода Шрёдер оформил дубль. На 57-й минуте Владислав Кодола сократил отставание «Северстали», установив окончательный счёт.

«Торпедо» выиграло пятый матч из шести последних, победив «Северсталь»