К. Петров: Фрэттина в первом звене тяжело заменить, очень сильный хоккеист

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров подвёл итоги выигранного матча с «Металлургом» (2:1).



«У Артёма Лукоянова сегодня юбилей – 500 матчей, подарок ему сделали. Мы с «Магниткой» в одном дивизионе, принципиальные соперники, хороший матч. Думаю, нормально отыграли, побились, голы забили – всё нормально. Сейчас едем с хорошим настроением в Новосибирск.



Как воспринял перевод в первое звено? Нормально, мне и с ребятами помоложе нравилось играть. У нас все 4 звена хорошие, мы все играем в атаку. Просто здесь ребята чуть поопытнее, помастеровитее, а там – помоложе. Фрэттина тяжело заменить — очень сильный хоккеист. Думаю, просто чуть-чуть на одну игру поменяли нас, в следующей уже будут другие сочетания. В этом проблемы нет, без разницы, с кем играть, главное – выходить на лёд», — цитирует Петрова официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» одолел «Металлург», одержав шестую победу подряд