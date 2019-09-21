К. Петров: Фрэттина в первом звене тяжело заменить, очень сильный хоккеист

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров подвёл итоги выигранного матча с «Металлургом» (2:1).
«У Артёма Лукоянова сегодня юбилей – 500 матчей, подарок ему сделали. Мы с «Магниткой» в одном дивизионе, принципиальные соперники, хороший матч. Думаю, нормально отыграли, побились, голы забили – всё нормально. Сейчас едем с хорошим настроением в Новосибирск.
Как воспринял перевод в первое звено? Нормально, мне и с ребятами помоложе нравилось играть. У нас все 4 звена хорошие, мы все играем в атаку. Просто здесь ребята чуть поопытнее, помастеровитее, а там – помоложе. Фрэттина тяжело заменить — очень сильный хоккеист. Думаю, просто чуть-чуть на одну игру поменяли нас, в следующей уже будут другие сочетания. В этом проблемы нет, без разницы, с кем играть, главное – выходить на лёд», — цитирует Петрова официальный сайт «Ак Барса».
- 21 сентября 2019
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