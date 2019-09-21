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22 хоккеиста отправлены клубами НХЛ на драфт отказов

22 хоккеиста отправлены клубами НХЛ на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов. В список семи клубов вошли сразу 22 игрока.

«Коламбус Блю Джекетс»: Пол Биттнер

«Филадельфия Флайерз»: Тайлер Уизерспун, Рис Уиллкокс, Найт Проссер, Алекс Лайон, Кайл Крискуоло, Ти Джей Бреннан.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Крис Мюллер, Спенсер Мартин, Кори Конахер.

«Ванкувер Кэнакс»: Франсис Перрон.

«Миннесота Уайлд»: Хантер Уорнер, Майк Ламбас, Габриэль Дюмон, Колтон Бек, Сэм Анас.

«Оттава Сенаторз»: Майкл Карконе, Ник Эберт.

«Эдмонтон Ойлерз»: Киган Лоу, Джозеф Гамбарделла, Брэд Мэлоун, Джош Керри.

В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправляется в АХЛ.

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