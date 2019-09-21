22 хоккеиста отправлены клубами НХЛ на драфт отказов

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов. В список семи клубов вошли сразу 22 игрока.



«Коламбус Блю Джекетс»: Пол Биттнер



«Филадельфия Флайерз»: Тайлер Уизерспун, Рис Уиллкокс, Найт Проссер, Алекс Лайон, Кайл Крискуоло, Ти Джей Бреннан.



«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Крис Мюллер, Спенсер Мартин, Кори Конахер.



«Ванкувер Кэнакс»: Франсис Перрон.



«Миннесота Уайлд»: Хантер Уорнер, Майк Ламбас, Габриэль Дюмон, Колтон Бек, Сэм Анас.



«Оттава Сенаторз»: Майкл Карконе, Ник Эберт.



«Эдмонтон Ойлерз»: Киган Лоу, Джозеф Гамбарделла, Брэд Мэлоун, Джош Керри.



В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправляется в АХЛ.