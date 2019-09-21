22 хоккеиста отправлены клубами НХЛ на драфт отказов
Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов. В список семи клубов вошли сразу 22 игрока.
«Коламбус Блю Джекетс»: Пол Биттнер
«Филадельфия Флайерз»: Тайлер Уизерспун, Рис Уиллкокс, Найт Проссер, Алекс Лайон, Кайл Крискуоло, Ти Джей Бреннан.
«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Крис Мюллер, Спенсер Мартин, Кори Конахер.
«Ванкувер Кэнакс»: Франсис Перрон.
«Миннесота Уайлд»: Хантер Уорнер, Майк Ламбас, Габриэль Дюмон, Колтон Бек, Сэм Анас.
«Оттава Сенаторз»: Майкл Карконе, Ник Эберт.
«Эдмонтон Ойлерз»: Киган Лоу, Джозеф Гамбарделла, Брэд Мэлоун, Джош Керри.
В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправляется в АХЛ.
- 21 сентября 2019
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:25
-
20:19
-
20:11
-
20:03
-
19:57
-
19:38
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
19:05
-
18:52
-
18:38
-
18:31
-
18:21
-
18:06
-
17:49
-
17:43
-
17:35
-
17:32
-
17:28
Партнерский контент