Ларкин: в «Детройте» всё начиналось с Дацюка, Лидстрёма и Зеттерберга

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин поделился мнением об изменениях, произошедших с приходом Стива Айзермана на пост генерального менеджера клуба.



«Новая культура? Наверное, делать выводы ещё рано. Пожалуй, наша клубная культура стала создаваться при Айзермане, а сейчас всё возвращается по спирали. Всё началось с Лидстрёма, Зеттерберга, Дацюка, Крунвалля. Думаю, что он действительно начал то, что сейчас ассоциируется с „Ред Уингз“: быть хорошим партнёром, делать правильные вещи. А поскольку он вернулся, то снова делает эти вещи приоритетными. Думаю, что Стив хорошо знает команду и игроков. Особенно тех, кто играл в прошлом сезоне. Но в любом случае ты можешь начать заново либо продолжить то, что создавал ранее.



Я верю в каждого парня в раздевалке, мы верим друг в друга. Мы верим в то, что делаем и как мы должны добиваться успеха. Процесс был тяжёлым, но молодёжь, ставшая получать более серьёзные роли, научилась очень многому. Мы познали тяжёлые поражения и большие победы. Каждое очко имеет значение. Мы узнали о важных моментах сезона и том, как выгрызать победы. Так что мы многое узнали. И думаю, что этот год может стать для нас отличным. Мы способны показать всей лиге и болельщикам, чего стоим. Жду этого с нетерпением», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.