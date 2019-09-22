Сошников: нам нужно чаще бить по воротам

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:0).



«Мы не реализовали свои моменты во втором периоде: соперника выручил вратарь. Забили первый гол, и потом уже не отдали преимущество. Нам надо улучшать игру в большинстве. Необходимо чаще бить по воротам и идти на добивание», — приводит слова Сошникова пресс-служба КХЛ.



Следующий матч для «Салавата Юлаева» пройдет 28 сентября с «Северсталью» на арене «Ледовый дворец». Начало матча – 17:00 мск.

После семи сыгранных матчей «Салават Юлаева» заработал девять очков и занимает третье место в дивизионе Чернышёва. А «Нефтехимик» после восьми сыгранных игр занимает пятую строчку с семью очками в дивизионе Харламова.