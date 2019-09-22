Сошников: нам нужно чаще бить по воротам
Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:0).
«Мы не реализовали свои моменты во втором периоде: соперника выручил вратарь. Забили первый гол, и потом уже не отдали преимущество. Нам надо улучшать игру в большинстве. Необходимо чаще бить по воротам и идти на добивание», — приводит слова Сошникова пресс-служба КХЛ.
Следующий матч для «Салавата Юлаева» пройдет 28 сентября с «Северсталью» на арене «Ледовый дворец». Начало матча – 17:00 мск.
После семи сыгранных матчей «Салават Юлаева» заработал девять очков и занимает третье место в дивизионе Чернышёва. А «Нефтехимик» после восьми сыгранных игр занимает пятую строчку с семью очками в дивизионе Харламова.
Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
- 22 сентября 2019
-
03:01
-
00:36
-
00:15
- 21 сентября 2019
-
23:58
-
23:32
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:25
-
20:19
-
20:11
-
20:03
-
19:57
-
19:38
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
19:05
-
18:52
-
18:38
-
18:31
-
18:21
-
18:06
Партнерский контент