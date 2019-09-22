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Гусев забил вторую шайбу за «Нью-Джерси»

Гусев забил вторую шайбу за «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Девилз» в предсезонном матче НХЛ принимает «Нью-Йорк Айлендерс». После второго периода хозяева ведут со счётом 3:2. На 29-й минуте шайбу в ворота соперника забросил россиянин Никита Гусев. Он забил с неудобной руки после передачи Нико Хишира.

Для Гусева это уже вторая шайба за «дьяволов». Ранее он забросил шайбу в ворота «Рейнджерс».

Посмотреть видео можно в «твиттере» New Jersey Devils.

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