Гусев забил вторую шайбу за «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Девилз» в предсезонном матче НХЛ принимает «Нью-Йорк Айлендерс». После второго периода хозяева ведут со счётом 3:2. На 29-й минуте шайбу в ворота соперника забросил россиянин Никита Гусев. Он забил с неудобной руки после передачи Нико Хишира.



Для Гусева это уже вторая шайба за «дьяволов». Ранее он забросил шайбу в ворота «Рейнджерс».

Посмотреть видео можно в «твиттере» New Jersey Devils.