«Вашингтон» без Овечкина победил «Каролину»

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 22 сентября мск «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролин Харрикейнз» со счётом 3:2. В этом матче дублем отличился Брайан Пиньо. Ещё одну шайбу забросил Бретт Лисон. У «Харрикейнз» забросили шайбы Брок Макгинн и Янне Куокканен. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов результативными действиями не отличился. Голкипер Илья Самсонов отразил 13 бросков из 15. Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Каролины» Андрей Свечников, участия во встрече не принимали.



В другом матче «Миннесота Уайлд» обыграла «Колорадо Эвеланш» — 4:3. Хоккеисты «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев в прошедшем матче очков не набрали.

Гусев забил вторую шайбу за «Нью-Джерси»