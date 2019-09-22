«Вашингтон» без Овечкина победил «Каролину»
В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 22 сентября мск «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролин Харрикейнз» со счётом 3:2. В этом матче дублем отличился Брайан Пиньо. Ещё одну шайбу забросил Бретт Лисон. У «Харрикейнз» забросили шайбы Брок Макгинн и Янне Куокканен. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов результативными действиями не отличился. Голкипер Илья Самсонов отразил 13 бросков из 15. Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Каролины» Андрей Свечников, участия во встрече не принимали.
В другом матче «Миннесота Уайлд» обыграла «Колорадо Эвеланш» — 4:3. Хоккеисты «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев в прошедшем матче очков не набрали.
Гусев забил вторую шайбу за «Нью-Джерси»
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