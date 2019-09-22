Игорь Шестёркин отразил 36 из 40 бросков в матче с «Филадельфией»

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. «Филадельфия Флайерз» переиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4:1.



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Флайерз» Якуб Ворачек. На счету чеха 3 (1+2) очка. Российский зашитник Иван Проворов совершил результативную передачу.



Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 36 бросков из 40. Нападающий Виталий Кравцов результативными действиями не отличился. Еще один российский игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин участие в матче не принимал из-за травмы, которую получил ещё в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».



«Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голом и результативной передачей, Михаил Мальцев очков не набрал.



Еще в одной встрече «Баффало Сейбрз» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» со счётом 5:3. Нападающий канадцев Егор Коршков провёл на льду чуть более 14 минут. Защитник «Торонто» Илья Михеев участие в матче не принимал.

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