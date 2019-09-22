Мозес: надо не опускать руки и биться до конца даже при 0:5, и победы придут

Форвард «Йокерита» Стив Мозес прокомментировал разгромное поражение от минского «Динамо» со счётом 0:5 в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
«Минск здорово действовал на площадке. После заброшенной шайбы во втором периоде у них явно прибавилось сил и они стали прессинговать. Соперник использовал все свои шансы, что предопределило исход поединка. Для нас — это определенно не лучший матч!
Конечно, мы сядем и разберём свои ошибки, посмотрим видео, тренерский штаб заострит наше внимание на ситуациях с неиспользованными шансами. Даже, если вы проиграли со счетом 5:0, в любом случае надо биться до конца, не опускать руки и победы придут.
На самом деле, фокусировались исключительно на своих действиях. Мы играем в тот хоккей, в который играем. Но очевидно этого недостаточно и в следующий раз нам придется пристальней сконцентрироваться на сопернике.
Сейчас всего лишь начало сезона. Команда сосредоточена на своей игре, и никак не на положении в таблице. Давайте дождемся февраля, тогда и посмотрим", — приводит слова Мозеса Матч ТВ.
«Йокерит» потерпел третье поражение подряд и занимает 11-е место в Западной конференции.
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