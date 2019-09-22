Гол Зыкова помог «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе»

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» в рамках подготовки к грядущему сезону выиграл у «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:1.

В составе гостей отличился российский форвард Валентин Зыков с передачи Максимилиана Пачиоретти, который 20 минут спустя сумел отличиться сам. Третью шайбу забросил американский нападающий Алекс Так.

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Зыков является воспитанником московского ЦСКА. «Лос-Анджелес Кингз» выбрал его во втором раунде драфта 2013 года под 37-м номером. 29 февраля 2016 года Валентин был обменян в клуб «Каролина Харрикейнз», который впоследствии выставил его на драфт отказов, откуда игрока забрал «Эдмонтон». В конце декабря 2018 года Зыков стал хоккеистом «Вегаса».