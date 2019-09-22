Боквист — о Гусеве: мечта, ставшая явью

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Боквист похвалил российского одноклубника Никиту Гусева, который в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» набрал два очка, забив гол после результативной передачи Хишира и отметился результативным пасом. По итогам встречи Гусев стал третьей звездой матча.



«Мечта, ставшая явью», — приводит слова Боквиста официальный «твиттер» «Нью-Джерси».

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Дэвилз».

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».



В июле 2019 года россиянина выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона.