Хишир — о Гусеве: в НХЛ у него всё будет хорошо

Форвард «Нью-Джерси Девилз» Нико Хишир уверен, что россиянину Никите Гусеву удастся закрепиться в НХЛ. Гусев в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» набрал два очка, забив гол после результативной передачи Хишира и отметился результативным пасом. По итогам встречи Гусев стал третьей звездой матча. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Нью-Джерси Девилз».



«В НХЛ у него всё будет хорошо», — приводит слова Нико Хишира журналистка Аманда Стейн в своём «твиттере».

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».

В июле 2019 года россиянина выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона.