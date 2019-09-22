2 очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Айлендерс»

«Нью-Джерси Девилз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «дьяволов» двумя очками отметился российский форвард Никита Гусев, забросив шайбу и отметившись результативной передачей. Гусев по итогам встречи стал третьей звездой матча.
Победная шайба на счету Йеспера Боквиста, он забросил её в большинстве на исходе 56-й минуты встречи. Всего ан счету Боквиста дубль. Первой звездой матча стал форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир, на счету которого ассистентский хет-трик.
Другой россиянин в составе «Нью-Джерси Девилз» — Михаил Мальцев — провёл на площадке 15 минут и 39 секунд, его показатель полезности по итогам матча — «-1».
Посмотреть видео гола Никиты Гусева можно в «твиттере» New Jersey Devils.
- 22 сентября 2019
-
08:32
-
08:21
-
08:13
-
06:59
-
06:31
-
05:17
-
04:56
-
04:04
-
03:01
-
00:36
-
00:15
- 21 сентября 2019
-
23:58
-
23:32
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:25
-
20:19
-
20:11
-
20:03
-
19:57
-
19:38
-
19:28
-
19:25