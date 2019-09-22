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2 очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Айлендерс»

2 очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Девилз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «дьяволов» двумя очками отметился российский форвард Никита Гусев, забросив шайбу и отметившись результативной передачей. Гусев по итогам встречи стал третьей звездой матча.

Победная шайба на счету Йеспера Боквиста, он забросил её в большинстве на исходе 56-й минуты встречи. Всего ан счету Боквиста дубль. Первой звездой матча стал форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир, на счету которого ассистентский хет-трик.

Другой россиянин в составе «Нью-Джерси Девилз» — Михаил Мальцев — провёл на площадке 15 минут и 39 секунд, его показатель полезности по итогам матча — «-1».

Посмотреть видео гола Никиты Гусева можно в «твиттере» New Jersey Devils.

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