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«Монреаль» разгромил «Оттаву», Зайцев отметился четырьмя бросками в створ

«Монреаль» разгромил «Оттаву», Зайцев отметился четырьмя бросками в створ
Хоккей / НХЛ 0

«Оттава Сенаторз» была разгромлена «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 0:4. Эта встреча была дебютной для российского защитника Никиты Зайцева в составе «Оттавы» после обмена из «Торонто Мэйпл Лифс».

Зайцев сыграл в первой паре обороны с Тома Шабо. Никита провёл на льду 21 минуту 9 секунд, отметившись 4 бросками в створ ворот, тремя силовыми приёмами и четырьмя блок-шотами. Россиянин закончил встречу с показателем полезности «0».

Победный гол на свой счёт записал защитник Джефф Питри — счёт был открыт во втором периоде. Самым результативным игроком встречи стал Филипп Дано, записавший на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

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