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Рирден: мне понравилась игра Самсонова. Он сделал важнейшие сейвы

Рирден: мне понравилась игра Самсонова. Он сделал важнейшие сейвы
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал игру голкипера Ильи Самсонова в предсезонном матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:2). 22-летний россиянин отразил 13 бросков из 15.

«Мне понравилась его игра. Матч был для вратаря тяжёлым. Во втором периоде он сделал важнейшие сейвы, да и вообще играл уверенно и заметно. В конце соперник сократил отставание, давил, но он сохранял спокойствие», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Дублем в составе победителей отметился Брайан Пиньо. Ещё одну шайбу забросил Бретт Лисон. У «Харрикейнз» отличились Брок Макгинн и Янне Куокканен. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Каролины» Андрей Свечников участия во встрече не принимали.

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