Самсонов эффектно отразил выход «один в ноль» в матче с «Каролиной»
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.
Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 13 бросков из 15. В середине второго периода Самсонов эффектно отразил выход «один в ноль», сначала отразив бросок, а затем успев подгрести клюшкой шайбу к себе.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»
Дублем в составе победителей отметился Брайан Пиньо. Ещё одну шайбу забросил Бретт Лисон. У «Харрикейнз» отличились Брок Макгинн и Янне Куокканен. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Каролины» Андрей Свечников участия во встрече не принимали.
Рирден: мне понравилась игра Самсонова. Он сделал важнейшие сейвы
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