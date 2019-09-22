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Самсонов эффектно отразил выход «один в ноль» в матче с «Каролиной»

Самсонов эффектно отразил выход «один в ноль» в матче с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 13 бросков из 15. В середине второго периода Самсонов эффектно отразил выход «один в ноль», сначала отразив бросок, а затем успев подгрести клюшкой шайбу к себе.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Дублем в составе победителей отметился Брайан Пиньо. Ещё одну шайбу забросил Бретт Лисон. У «Харрикейнз» отличились Брок Макгинн и Янне Куокканен. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Каролины» Андрей Свечников участия во встрече не принимали.

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