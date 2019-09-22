Михайлов: «Северсталь» обязана бороться за плей-офф. «Йокерит» играет всё хуже

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о старте регулярного чемпионата КХЛ.

«В Западной конференции есть большая группа команд, которая с равными шансами претендует на плей-офф, — Минск, Рига, Череповец. Сейчас в эту группу угодили «Йокерит», «Локомотив», «Спартак», но это, наверное, временное явление.

В любом случае, «Северсталь» обязана играть лучше и бороться за плей-офф, там есть и ветераны, и талантливая молодёжь. У меня особое отношение к этой команде, но, к сожалению, на старте она не радует. Хотя команды-середняки должны набирать свои очки именно осенью.

«Йокерит» не первый год играет в КХЛ и должен быть готов к нашей специфике. Наши журналисты привыкли поругивать свой чемпионат, но на самом деле он очень сложный, в том числе в функциональном плане. Без серьезной подготовки его не пройдешь, и финские тренеры обязаны это понимать. Надо смотреть, какие нагрузки они давали игрокам летом. С каждым годом финны выступают в КХЛ всё хуже, хотя состав у команды очень крепкий», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.