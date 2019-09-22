СКА — «Витязь»: чем завершится противостояние лидеров Запада?

Сегодня, 22 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится два матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих матчей:

— «Авангард» — «Куньлунь Ред Стар»,

— СКА — «Витязь».

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Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.