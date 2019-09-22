Гребенщиков: матч со СКА – вызов для «Витязя», хочется отомстить за предсезонку

Лучший снайпер «Витязя» Святослав Гребенщиков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА.
«С «Сочи» в сезоне-2017/18 мы прервали победную серию СКА, которая длилась 20 матчей. Мы её прервали в Питере. Думаю, дополнительной мотивации на матчи со СКА не нужно искать, как-то специально настраиваться. Понятное дело, что хочется дома хорошо сыграть. Придёт много родных, близких, друзей, надо будет стараться. Каждому игроку, кто приезжает играть с прошлым клубом, приятно отличиться и выиграть матч. Но у меня нет задачи забить кучу голов именно СКА, я хочу в каждом матче забивать. Обычный матч, буду так же настраиваться, как и на другие игры.
Настроения «сейчас выйдем и всех порвём» нет, даже разговоров нет о том, что выигрываем. Идёт обычный игровой режим регулярного чемпионата, звёзд с неба не хватаем. По восьми играм рано о чём-то говорить, сейчас может всё с ног на голову перевернуться. Подняться легко, а вот удержаться – это заслуга.
Понимаем силу СКА, недавно встречались с ними на предсезонном сборе и проиграли (0:3. – Прим. «Чемпионата»). Уже тогда был звоночек, поэтому этот матч будет для нас вызовом. И за предсезонку хочется отомстить», — сказал Гребенщиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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