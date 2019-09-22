Главный тренер «Виннипега» — о дисквалификации Бафлина: это его жизнь

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал решение руководства клуба дисквалифицировать защитника Дастина Бафлина за неявку в тренировочный лагерь.
«Никаких комментариев. Это его жизнь. Мне он нравится. Я встретился с ним вчера, и мы хорошо поговорили. Всё замечательно. Вот и всё», — цитирует Мориса TSN.
В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. У него четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн. До тех пор, пока Бафлин не явится в расположение команды, его контракт не будет учитываться под потолком зарплат.
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