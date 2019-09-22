Скобрев: игроки «Динамо» хором попросили Крикунова вернуть мяч на разминку

Тренер по физподготовке московского «Динамо» Иван Скобрев объяснил, почему бело-голубые чуть ли не в каждом матче пропускают первыми.
«Мы копаемся в этом. Уже и в тренерском штабе на эту тему разговаривали, и с ребятами обсуждали. Даже решили при подготовке к матчу с рижским «Динамо» изменить предыгровую разминку, исключив из неё футбольный мяч, — вместо этого ребята активно разогревались на велотренажёрах, делали беговую разминку.
Вроде бы результат это принесло, но вот эти многочисленные удаления в начале встречи — может быть, они случились из-за чрезмерного желания проявить себя. А после окончания матча, когда главный тренер Владимир Крикунов в раздевалке поблагодарил команду за игру, пацаны хором попросили вернуть мяч на разминку.
Вернём ли? Не знаю. Пока решение ещё не принято. Но в поездку мяч с собой возьму обязательно», — цитирует Скобрева News.ru.
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