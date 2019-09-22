Хартли рассказал об изменениях в составе «Авангарда» перед матчем с «Куньлунем»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар». Матч состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 17:00 мск.

«В составе соперника много североамериканских игроков, они мощно играют. Нас ждёт силовой хоккей, с форчекингом, с давлением на ворота. В последних шести матчах китайской команды итоговый результат был с разницей в одну шайбу. Думаю, нас ждёт хорошая игра.

Изменения в составе? Сегодня сыграют Клинкхаммер и Манухов», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.

Канадский нападающий Роб Клинкхаммер заключил контракт с «Авангардом» на этой неделе и в матче с «Куньлунем» дебютирует в составе омского клуба. Защитник Роман Манухов также проведёт первый матч в нынешнем сезоне.