Хейз: «Рейнджерс» избавились от меня и Веси. Их решения вернутся к ним

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз заявил, что намерен доказать «Нью-Йорк Рейнджерс», что на Бродвее сделали неправильный выбор, не став предлагать ему новый контракт.
«Они решили избавиться от меня и Веси, это их решение. Уверен, их решения ещё вернутся к ним. Скоро узнаем. Около года назад я задал вопрос «Рейнджерс», на который получил отрицательный ответ, так что в феврале наши дорожки разошлись. Я в восторге от того, где сейчас нахожусь, в какой команде и с какими ребятами.
Не знаю, хорошие это были шаги или плохие. Пусть это решают журналисты. Но они сделаны. У меня нет никаких обид на них. Мне там нравилось. Но я также счастлив, что нахожусь в такой ситуации. Мой самый длинный контракт в «Нью-Йорке» был два года. Последние три года переговоры шли буквально каждый год», — цитирует Хейза пресс-служба НХЛ.
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