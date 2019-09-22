СКА — «Витязь: Кемппайнен снова не попал в состав хозяев

Стали известны составы СКА и «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 17:00 мск.
Обе команды подходят к матчу с победными сериями. В активе хозяев три победы кряду, «Витязь» приехал в Санкт-Петербург с шестью победами подряд. В состав хозяев снова не попал финский нападающий Йоонас Кемппайнен. В этом сезоне финн сыграл шесть матчей, в которых не набрал ни одного очка.
СКА:
Кочетков (Мельничук);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Тихонов — Каблуков — Барабанов, Подколзин.
«Витязь»:
Ежов (Самонов);
Евсеенков — Ержабек, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;
Катичев— Воронков, Монс — Петраков — Артюхин;
Пыленков, Выглазов — Моисеев — Колтыгин, Кулагин.
- 22 сентября 2019
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