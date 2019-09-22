«Авангард» — «Куньлунь»: в воротах хозяев вновь Судницин, Щербак — вне состава

Омский «Авангард» и китайский «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 17:00 мск.

В воротах омской команды третий матч кряду начнёт Александр Судницин. Игорь Бобков останется в запасе. Новичок «Авангарда Роб Клинкхаммер впервые сыграет за омский клуб. Дебютирует в «Авангарде» и защитник Роман Манухов. В свою очередь пропустит матч российский нападающий Никита Щербак.

«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Пивцакин — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;

Чудинов— Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;

Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Клинкхаммер— Грачёв — Шумаков.