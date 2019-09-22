Хорошков: «Северсталь» не будет собой, если сейчас отступит от своего хоккея

Директор «Северстали» Михаил Хорошков прокомментировал старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.
«Конечно, наше турнирное положение могло быть лучше. Никто в клубе не удовлетворён текущим местом в турнирной таблице. Проблема не в том, что у команды нет игры, она не готова к сезону или виноват тяжёлый календарь на старте. Это не так. „Северсталь“ проводит много времени в атаке, выигрывает по броскам, в том числе в последних матчах. Мы готовы, у нас есть интересный рисунок игры.
Можно загнать всех в оборону, но у нас молодая и голодная команда, со своей философией. Не всё получается, есть моменты, которые нужно поправить, но мы не будем собой, если при первых сложностях отступим и начнём ломать то, что начали создавать.
Результата пока нет, но важный момент в том, что болельщикам и экспертам нравится тот хоккей, который показывает команда. Во многих матчах мы были рядом с очками. Где-то не повезло, значит, нужно ещё больше сплотиться и продолжать работать. Выход один — терпеть и работать. Мы верим друг в друга, верим в этот хоккей и выйдем из этого положения одной командой», — сказал Хорошков «Чемпионату».
- 22 сентября 2019
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