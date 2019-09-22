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Кросби назван самым уважаемым хоккеистом по версии игроков НХЛ

Кросби назван самым уважаемым хоккеистом по версии игроков НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди действующих хоккеистов на тему «Кто самый уважаемый игрок лиги?».

В опросе прогнозируемо победил капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 42% голосов. В тройку также попали нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон (16,7%) и ветеран «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон (12,5%).

32-летний Кросби на протяжении всей карьеры в НХЛ защищает цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе клуба из штата Пенсильвания форвард трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, в его активе две золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи (2010, 2014) в составе сборной Канады и победа на чемпионате мира (2015). В 2016 году Кросби стал победителем Кубка мира, а также был признан самым ценным хоккеистом турнира.

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