Войнов забил в третьем матче подряд, отметившись красивым голом в контратаке

«Авангард» принимает в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Боба Хартли открыли счёт в середине первого периода. Защитник Вячеслав Войнов перехватил шайбу в центре площадки, заехал в чужую зону, технично переиграл соперника и направил шайбу в «домик» вратарю.



29-летний хоккеист отметился точным броском в третьем матче подряд. Ранее Войнов забивал голы во встречах с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (5:2). Таким образом, в восьми матчах сезона защитник набрал 4 (3+1) очка.



Войнов пополнил ряды омского клуба перед началом нынешнего сезона. Ранее в КХЛ он выступал за СКА.

Затравить, а потом забыть. Так Америка решила проблему с Войновым Но у хоккеиста всё хорошо. Жена Марта родила ему прекрасную дочку, их семья стала ещё крепче.

Посмотреть видео гола Войнова можно на официальном сайте КХЛ.