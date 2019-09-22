Войнов забил в третьем матче подряд, отметившись красивым голом в контратаке
«Авангард» принимает в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Подопечные Боба Хартли открыли счёт в середине первого периода. Защитник Вячеслав Войнов перехватил шайбу в центре площадки, заехал в чужую зону, технично переиграл соперника и направил шайбу в «домик» вратарю.
29-летний хоккеист отметился точным броском в третьем матче подряд. Ранее Войнов забивал голы во встречах с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (5:2). Таким образом, в восьми матчах сезона защитник набрал 4 (3+1) очка.
Войнов пополнил ряды омского клуба перед началом нынешнего сезона. Ранее в КХЛ он выступал за СКА.
Затравить, а потом забыть. Так Америка решила проблему с Войновым
Но у хоккеиста всё хорошо. Жена Марта родила ему прекрасную дочку, их семья стала ещё крепче.
Посмотреть видео гола Войнова можно на официальном сайте КХЛ.
- 22 сентября 2019
-
17:38
-
17:30
-
17:16
-
16:25
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:45
-
15:20
-
14:56
-
14:30
-
14:01
-
13:27
-
13:20
-
13:06
-
12:45
-
12:26
-
12:05
-
11:54
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:43
-
10:09
-
09:51
-
09:26
-
09:10
-
09:03
-
08:53
-
08:32
-
08:21
-
08:13
-
06:59
-
06:31
-
05:17
Партнерский контент