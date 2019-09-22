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35-летний Сёмин набрал 10 очков в девяти матчах на старте сезона КХЛ

35-летний Сёмин набрал 10 очков в девяти матчах на старте сезона КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

СКА принимает в Санкт-Петербурге «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Подмосковная команда вышла вперёд незадолго до окончания первого периода. Нападающий Александр Сёмин реализовал численный перевес, воспользовавшись удалением нападающего Наиля Якупова. 35-летний Сёмин забросил пятую шайбу в девятом матче сезона. Кроме того, на его счету пять результативных передач.

«Витязь» стал одним из открытий стартового отрезка регулярного чемпионата. Подопечные Михаила Кравеца лидируют в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 8 матчах. В случае победы в Санкт-Петербурге подмосковный клуб закрепится на первой строчке и увеличит отрыв от СКА.

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Посмотреть видео гола Сёмина можно на официальном сайте КХЛ.

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