35-летний Сёмин набрал 10 очков в девяти матчах на старте сезона КХЛ

СКА принимает в Санкт-Петербурге «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Подмосковная команда вышла вперёд незадолго до окончания первого периода. Нападающий Александр Сёмин реализовал численный перевес, воспользовавшись удалением нападающего Наиля Якупова. 35-летний Сёмин забросил пятую шайбу в девятом матче сезона. Кроме того, на его счету пять результативных передач.
«Витязь» стал одним из открытий стартового отрезка регулярного чемпионата. Подопечные Михаила Кравеца лидируют в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 8 матчах. В случае победы в Санкт-Петербурге подмосковный клуб закрепится на первой строчке и увеличит отрыв от СКА.
Посмотреть видео гола Сёмина можно на официальном сайте КХЛ.
- 22 сентября 2019
-
17:38
-
17:30
-
17:16
-
16:25
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:45
-
15:20
-
14:56
-
14:30
-
14:01
-
13:27
-
13:20
-
13:06
-
12:45
-
12:26
-
12:05
-
11:54
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:43
-
10:09
-
09:51
-
09:26
-
09:10
-
09:03
-
08:53
-
08:32
-
08:21
-
08:13
-
06:59
-
06:31
-
05:17