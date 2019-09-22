М. Третьяк: в КХЛ игра почти такая, как в ВХЛ. Люди те же, шайба одинаковая

Голкипер рижского «Динамо» Максим Третьяк поделился мнением об уровне Континентальной хоккейной лиги. Вчера, 21 сентября, 22-летний вратарь провёл первый матч в сезоне с первых минут.



«Не отвык от КХЛ. Я проходил предсезонку в рижском «Динамо» и в этом, и в прошлом году — это был уровень КХЛ. Поэтому от лиги не отвык. Тут игра та же самая, что и в «вышке», только всё быстрее, и ребята более мастеровитые. А так люди одни и те же, шайба одинаковая. Надо просто выходить на лёд и как можно более надёжно играть, чтобы приносить своей команде победы.



В КХЛ надо уже пробиваться любыми способами. Поэтому ни о чём не думал — просто приехал в Ригу, понимая, что есть вариант закрепиться в сильнейшей лиге. И работал только на это», — приводят слова Третьяка «Известия».