Бриндамор: «Каролина» понимала, что Ахо не уйдёт. Мы привлекали к себе внимание

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор не сомневался, что нападающий Себастьян Ахо продолжит карьеру в составе «ураганов». Кроме того, наставник был уверен, что генеральный менеджер Дон Уодделл не покинет «Каролину».
«Есть план. Мы понимали, что Ахо никуда не уйдёт, а Дон не подпишет контракт с «Миннесотой». Так мы привлекали к себе внимание. Я так это вижу. Плохие новости, хорошие — это не так важно. Владельцу клуба это нравится. Думаю, что летом о нас говорили больше, чем о других. Каждый день появлялись какие-то новости. Были серьёзные и не очень заметные», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Летом Ахо, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял оффер-шит «Монреаль Канадиенс». Руководство «Каролины» повторило предложение и сохранило у себя финского хоккеиста.
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