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СКА — «Витязь»: Кочетков пропустил три шайбы и был заменён на Мельничука

СКА — «Витязь»: Кочетков пропустил три шайбы и был заменён на Мельничука
Хоккей / КХЛ 0

СКА принимает «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В начале третьего периода тренерский штаб питерского клуба принял решение произвести перестановку на позиции вратаря. Вместо Петра Кочеткова, пропустившего три шайбы, на льду появился Алексей Мельничук. Кочетков пропустил третью шайбу в ближний угол.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

СКА:

Кочетков (Мельничук);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Тихонов — Каблуков — Барабанов, Подколзин.

«Витязь»:

Ежов (Самонов);
Евсеенков — Ержабек, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;
Катичев— Воронков, Монс — Петраков — Артюхин;
Пыленков, Выглазов — Моисеев — Колтыгин, Кулагин.

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