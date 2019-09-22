СКА — «Витязь»: Кочетков пропустил три шайбы и был заменён на Мельничука

СКА принимает «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



В начале третьего периода тренерский штаб питерского клуба принял решение произвести перестановку на позиции вратаря. Вместо Петра Кочеткова, пропустившего три шайбы, на льду появился Алексей Мельничук. Кочетков пропустил третью шайбу в ближний угол.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок, Тихонов — Каблуков — Барабанов, Подколзин.



«Витязь»:



Ежов (Самонов);

Евсеенков — Ержабек, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;

Катичев— Воронков, Монс — Петраков — Артюхин;

Пыленков, Выглазов — Моисеев — Колтыгин, Кулагин.