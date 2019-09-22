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«Витязь» одолел СКА в Санкт-Петербурге и одержал седьмую победу подряд

«Витязь» одолел СКА в Санкт-Петербурге и одержал седьмую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт в концовке первого периода после того, как Александр Сёмин реализовал численный перевес. Во втором игровом отрезке «армейцы» восстановили равновесие стараниями Дмитрия Кагарлицкого, на что подмосковный клуб ответил голом Павла Чернова в большинстве. В третьем периоде преимущество «Витязя» укрепил Евгений Монс. На 53-й минуте хозяева забросили вторую шайбу стараниями Александра Барабанова, реализовавшего большинство. В концовке четвёртую шайбу в ворота СКА отправил Алексей Макеев.

Клуб из Подольска продлил победную серию до семи матчей, а СКА проиграл впервые за четыре встречи. 24 сентября команда Кравеца примет дома «Автомобилист», а СКА 23 сентября встретится в Санкт-Петербурге с ЦСКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Сёмин (Лаюнен, Аалтонен) – 16:28' (5x4)   1:1 Кагарлицкий (Бывальцев, Земчёнок) – 21:27' (5x5)   1:2 Чернов (Лаюнен, Аалтонен) – 30:15' (5x4)   1:3 Монс – 44:49' (5x5)   2:3 Барабанов (Зуб, Кагарлицкий) – 52:35' (5x4)   2:4 Макеев (Аалтонен, Сёмин) – 57:56' (en)
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