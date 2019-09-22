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Дубль Войнова помог «Авангарду» обыграть «Куньлунь»

Дубль Войнова помог «Авангарду» обыграть «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» принимал в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Боба Хартли.

Омичи открыли счёт в середине первого периода стараниями Вячеслава Войнова, совершившего впечатляющий сольный проход. «Драконы» отыгрались через пять минут благодаря голу Спенсера Фу. Во втором периоде Тейлор Бек реализовал большинство, а Евгений Грачёв отличился в равных составах. В третьем периоде точным броском отметился Войнов, оформивший дубль. В концовке пятую шайбу в ворота гостей отправил Сергей Шумаков, на что китайская команда ответила голом Джейка Челиоса.

«Авангард» одержал вторую победу подряд, а «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. 28 сентября омская команда примет в Балашихе «Спартак», а китайский клуб 26-го сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Войнов – 08:17' (5x5)   1:1 Фу (Ип) – 13:45' (5x5)   2:1 Бек (Войнов, Шумаков) – 22:09' (5x4)   3:1 Грачёв (Покка, Шумаков) – 36:50' (5x5)   4:1 Войнов (Клинкхаммер, Андригетто) – 41:30' (5x4)   5:1 Шумаков (Грачёв, Клинкхаммер) – 57:10' (5x5)   5:2 Челиос (Кракнелл, Фрэм) – 59:27' (5x4)
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