Дубль Войнова помог «Авангарду» обыграть «Куньлунь»

«Авангард» принимал в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Боба Хартли.
Омичи открыли счёт в середине первого периода стараниями Вячеслава Войнова, совершившего впечатляющий сольный проход. «Драконы» отыгрались через пять минут благодаря голу Спенсера Фу. Во втором периоде Тейлор Бек реализовал большинство, а Евгений Грачёв отличился в равных составах. В третьем периоде точным броском отметился Войнов, оформивший дубль. В концовке пятую шайбу в ворота гостей отправил Сергей Шумаков, на что китайская команда ответила голом Джейка Челиоса.
«Авангард» одержал вторую победу подряд, а «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. 28 сентября омская команда примет в Балашихе «Спартак», а китайский клуб 26-го сыграет на выезде с «Нефтехимиком».
- 22 сентября 2019
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