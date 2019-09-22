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«Витязь» обыграл СКА впервые с 2011 года

«Витязь» обыграл СКА впервые с 2011 года
Хоккей / КХЛ 0

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Подмосковный клуб прервал серию из 20 поражений в матчах с питерскими «армейцами». Предыдущая победа в противостоянии со СКА была зафиксирована 10 января 2011 года, когда «Витязь» одолел соперника в серии буллитов — 5:4.

Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт в концовке первого периода после того, как Александр Сёмин реализовал численный перевес. Во втором игровом отрезке «армейцы» восстановили равновесие стараниями Дмитрия Кагарлицкого, на что подмосковный клуб ответил голом Павла Чернова в большинстве. В третьем периоде преимущество «Витязя» укрепил Евгений Монс. На 53-й минуте хозяева забросили вторую шайбу стараниями Александра Барабанова, реализовавшего большинство. В концовке четвёртую шайбу в ворота СКА отправил Алексей Макеев.

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