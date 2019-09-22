Голкипер «Витязя» Ежов отразил 49 бросков в матче со СКА

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.



Одним из главных творцов успеха подмосковного клуба стал голкипер Илья Ежов, отразивший 49 бросков из 51. В первом периоде хозяева нанесли 14 бросков, во втором — 24, в третьем — 13.



Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт в концовке первого периода после того, как Александр Сёмин реализовал численный перевес. Во втором игровом отрезке «армейцы» восстановили равновесие стараниями Дмитрия Кагарлицкого, на что подмосковный клуб ответил голом Павла Чернова в большинстве. В третьем периоде преимущество «Витязя» укрепил Евгений Монс. На 53-й минуте хозяева забросили вторую шайбу стараниями Александра Барабанова, реализовавшего большинство. В концовке четвёртую шайбу в ворота СКА отправил Алексей Макеев.