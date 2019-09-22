Кожевников: «Северсталь» играет красивее всех в КХЛ, но в атаке полная невезуха

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников порассуждал над тем, как команде «Северстали» Андрея Разина стоит выправить своё турнирное положение.



«Я уже говорил, что «Северсталь» стала одним из открытий сезона. Они здорово играют, но, может быть, им надо в церковь сходить? Невезуха полнейшая. По красоте игры, входу и выходу из зоны, удержанию шайбы череповчане сильнее всех. Они играют красиво, но забивать у них не получается. Это проблема нападающих.



Как её решить? Я не знаю. Игроки должны быть забивающими или шайбу с мясом надо проталкивать. Нужно больше времени уделять добиваниям и игре на ворота. Делать по 70 бросков за матч и не использовать шансы на добивании — это странно», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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