Фрейзер — о матче с «Авангардом»: «Куньлунь» впервые не смог создать конкуренцию

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:5).
«Я был несколько разочарован началом матча в нашем исполнении. Впервые за всё время мы просто не смогли создать конкуренции сопернику, не смогли сыграть на том уровне, который требуется в КХЛ. Хорошо, когда такие матчи случаются в начале сезона. Они показывают все твои недостатки и слабые стороны. Мы можем многому учиться у команды Боба Хартли, но надеемся, что уже в ближайших матчах нам удастся вернуться на прежний уровень», — передаёт слова Фрейзера корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Авангард» одержал вторую победу подряд, а «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. 28 сентября омская команда примет в Балашихе «Спартак», а китайский клуб 26-го сыграет на выезде с «Нефтехимиком».
- 22 сентября 2019
-
20:30
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:02
-
18:52
-
18:34
-
18:10
-
17:38
-
17:30
-
17:16
-
16:25
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:45
-
15:20
-
14:56
-
14:30
-
14:01
-
13:27
-
13:20
-
13:06
-
12:45
-
12:26