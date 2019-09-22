Фрейзер — о матче с «Авангардом»: «Куньлунь» впервые не смог создать конкуренцию

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:5).



«Я был несколько разочарован началом матча в нашем исполнении. Впервые за всё время мы просто не смогли создать конкуренции сопернику, не смогли сыграть на том уровне, который требуется в КХЛ. Хорошо, когда такие матчи случаются в начале сезона. Они показывают все твои недостатки и слабые стороны. Мы можем многому учиться у команды Боба Хартли, но надеемся, что уже в ближайших матчах нам удастся вернуться на прежний уровень», — передаёт слова Фрейзера корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одержал вторую победу подряд, а «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. 28 сентября омская команда примет в Балашихе «Спартак», а китайский клуб 26-го сыграет на выезде с «Нефтехимиком».