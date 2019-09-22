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Хартли — об игре Войнова: он становится тем Славой, которого я помню по НХЛ

Хартли — об игре Войнова: он становится тем Славой, которого я помню по НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру защитника Вячеслава Войнова в матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:2). Хоккеист забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

«Хочу отметить игру Славы Войнова, поскольку он становится именно тем Славой, которого я помню по выступлению в НХЛ. У этого игрока просто невероятный прогресс. Когда он только пришёл, мы не так сильно на него налегали, потому что у него были травмы. Мы рассчитывали, что примерно к Новому году он вернётся на свой уровень. Но посмотрите, сейчас он невероятно прогрессирует, прекрасно катается, всегда борется и в нападении, и в защите. Здорово читает игру», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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