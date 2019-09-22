Кравец: «Витязь» давно не побеждал СКА? Меня ведь здесь не было всё это время

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги выездного матча со СКА (4:2).



«Конечно, настраивались на эту игру, понимали, с кем играем. Ребят не надо было настраивать, все знают команду СКА. Поздравляю всех ребят с победой, вратаря. Проявили характер. По многим моментам СКА владел преимуществом, в тех же бросках. Характер есть у команды, команда бьётся, несмотря на большое количество травм. Сработало большинство сегодня, и было хорошее большинство, это основные компоненты, за счёт которых мы выиграли, ну и, конечно, вратарь. Рады победе, но это только девятая игра, впереди много игр. Надо двигаться дальше, работать над ошибками, а они есть, и играть в хоккей.



Не соглашусь, что это особенная победа. Когда я работал с молодёжной командой, у некоторых команд было желание обыграть СКА, что это самое важное в жизни. СКА — хорошая команда, хочется её обыграть, но впереди много других игр, в которых мы должны играть даже лучше, чем со СКА. Это не регулярная победа, а важная, красивая и нужная для сердца и души, но впереди очень много игр. Рады, что победили СКА.



Первая победа в матче со СКА за почти девять лет? Ну а что сделать, меня же не было здесь эти девять лет. Так получилось у «Витязя», слава богу, что наконец-то выиграли», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.