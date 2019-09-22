Хартли оценил дебют Клинкхаммера и объяснил, почему не играет Бобков

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:2) объяснил, почему вратарь Игорь Бобков потерял место в стартовом составе.



«За всю свою карьеру мне посчастливилось работать с потрясающими вратарями, но и были и хорошие вратарские пары. Я поговорил с Сергеем Звягиным (тренер вратарей «Авангарда» — Прим. «Чемпионата»), он сказал, что Судницин – потрясающий вратарь. Он быстрый, атлетичный. Это такая проблема, которую приятно решать. Оба вратаря способным на многое и могут давать нам шансы выигрывать. Бобкову необходима небольшая передышка. Как психологически, так и физически. Сейчас играет Судницин. Он спокоен, стабилен. Могу сказать, что у нас два первых вратаря.



Дебют Роба Клинкхаммера? Посмотрите на две шайбы в большинстве, которые мы забросили. Он отдал прекрасный пас на Шумакова. Роб действует грамотно и просто. Он настоящий профессионал, игрок уровня НХЛ. Он здорово использует корпус для защиты шайбы у борта. Клинкхаммер стал отличным дополнением для нашей команды», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

