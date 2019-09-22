Ежов: в матче со СКА «Витязь» доказал, что не просто так является лидером

Вратарь «Витязя» Илья Ежов прокомментировал выездную победу со счётом 4:2 в матче со СКА.



«Мы командой выиграли, все сделали своё дело, заработали два очка. Я не пропускал в первой смене, там была игра высоко поднятой клюшкой. Это нелегальный гол, я даже не расстроился.



Мы — первые в КХЛ? В следующем матче будет битва лидеров, очень интересный матч. Битва Востока и Запада («Витязь» сыграет с «Автомобилистом». — Прим. «Чемпионата»). Сегодня доказали, что не просто так являемся лидерами. СКА — очень хорошая команда, с ними приятно играть. Тем более воскресенье, атмосфера классная, много близких, знакомых людей. Всегда приятно здесь играть», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.