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Ежов: в матче со СКА «Витязь» доказал, что не просто так является лидером

Ежов: в матче со СКА «Витязь» доказал, что не просто так является лидером
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Витязя» Илья Ежов прокомментировал выездную победу со счётом 4:2 в матче со СКА.

«Мы командой выиграли, все сделали своё дело, заработали два очка. Я не пропускал в первой смене, там была игра высоко поднятой клюшкой. Это нелегальный гол, я даже не расстроился.

Мы — первые в КХЛ? В следующем матче будет битва лидеров, очень интересный матч. Битва Востока и Запада («Витязь» сыграет с «Автомобилистом». — Прим. «Чемпионата»). Сегодня доказали, что не просто так являемся лидерами. СКА — очень хорошая команда, с ними приятно играть. Тем более воскресенье, атмосфера классная, много близких, знакомых людей. Всегда приятно здесь играть», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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