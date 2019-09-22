Зуб: СКА где-то сыграл прямолинейно, много бросков — толку мало
Защитник СКА Артём Зуб поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:4).
«Мы сыграли не так хорошо, как должны были. Где-то не до конца доводили свои моменты, где-то нехитро, прямолинейно сыграли. Много бросков — толку мало. Ребята из «Витязя» тоже молодцы — старались, пластались. Может быть, мы где-то не довели шайбу, помеху вратарю не сделали. Раз чего-то не хватает, значит, надо добавлять.
Как выходить из проблемной ситуации с игрой в неравных составах? Работать надо — как ещё? Заниматься, договариваться, стараться. Как будем восстанавливаться перед ЦСКА? Да никак, отдыхать сейчас пойдём, матч уже завтра», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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- 22 сентября 2019
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