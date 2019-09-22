37 игроков отправлены клубами НХЛ на драфт отказов

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов.



«Аризона Койотс»: Бо Беннетт, Энди Миле, Робби Руссо, Дайсин Мэйо;



«Баффало Сэйбрз»: Си Джей Смит, Эндрю Хэммонд;



«Чикаго Блэкхоукс»: Якоб Нильссон, Филип Хольм;



«Флорида Пантерз»: Томас Шемич, Итан Проу, Филипп Дерое;



«Даллас Старз»: Таннер Кероу, Дилон Хэзерингтон;



«Оттава Сенаторз»: Морган Климчук, Андреас Энглунд;



«Коламбус Блю Джекетс»: Дилон Симпсон, Джастин Скотт, Натан Гербе;



«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Кэмерон Гонс, Бен Томас, Доминик Мазин, Скотт Веджвуд;



«Филадельфия Флайерз»: Джей Эф Берюбе;



«Сент-Луис Блюз»: Деррик Пульо;



«Нью-Джерси Дэвилз»: Бен Стрит, Дакота Мермис, Джошуа Джейкобс, Брэндон Бэддок;



«Нэшвилл Предаторз»: Энтони Ричард, Александр Каррье, Трой Грозеник, Колин Блэквелл, Мэтт Донован, Лоран Дофен;



«Ванкувер Кэнакс»: Эштон Сотнер, Зейн Макинтайр, Рид Буше.

В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправится в АХЛ.