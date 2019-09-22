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37 игроков отправлены клубами НХЛ на драфт отказов

37 игроков отправлены клубами НХЛ на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов.

«Аризона Койотс»: Бо Беннетт, Энди Миле, Робби Руссо, Дайсин Мэйо;

«Баффало Сэйбрз»: Си Джей Смит, Эндрю Хэммонд;

«Чикаго Блэкхоукс»: Якоб Нильссон, Филип Хольм;

«Флорида Пантерз»: Томас Шемич, Итан Проу, Филипп Дерое;

«Даллас Старз»: Таннер Кероу, Дилон Хэзерингтон;

«Оттава Сенаторз»: Морган Климчук, Андреас Энглунд;

«Коламбус Блю Джекетс»: Дилон Симпсон, Джастин Скотт, Натан Гербе;

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Кэмерон Гонс, Бен Томас, Доминик Мазин, Скотт Веджвуд;

«Филадельфия Флайерз»: Джей Эф Берюбе;

«Сент-Луис Блюз»: Деррик Пульо;

«Нью-Джерси Дэвилз»: Бен Стрит, Дакота Мермис, Джошуа Джейкобс, Брэндон Бэддок;

«Нэшвилл Предаторз»: Энтони Ричард, Александр Каррье, Трой Грозеник, Колин Блэквелл, Мэтт Донован, Лоран Дофен;

«Ванкувер Кэнакс»: Эштон Сотнер, Зейн Макинтайр, Рид Буше.

В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправится в АХЛ.

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