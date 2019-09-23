Макеев: «Витязю» реально соперничать со СКА и ЦСКА и на длинной дистанции

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев поделился мнением о победе со счётом 4:2 в выездном матче со СКА.



«Не в шоке, что «Витязь» на первом месте в КХЛ, нормальная игровая ситуация. Хорошо играем, хорошо провели сборы. У нас хорошая команда, тренеры подобрали хорошую тактику. Всё устраивает, поэтому мы на таком месте.



Я как старожил, конечно, знал всю статистику встреч со СКА. Что поделать, что мы обыграли их впервые с 2011 года. У нас два отличных вратаря, для Ильи это был принципиальный матч, он здесь отыграл много лет. Можно сказать, ему не надо было настраиваться.



В таблицу не смотрим, у нас задача — выходить на каждый матч, побеждать, отрабатывать свои контракты. Реально ли соперничать со СКА и ЦСКА на длинной дистанции? Почему нет?» — сказал Макеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Витязь», что ты делаешь? Пока главная сенсация сезона КХЛ Первая победа над СКА за восемь лет, семь побед подряд и первое место в лиге. Привыкайте.