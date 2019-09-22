Купер: у «Коламбуса» получился идеальный шторм, у «Тампы» не получилось ничего

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер вспомнил поражение со счётом 0-4 в первом раунде плей-офф в минувшем сезоне. «Молнии» потерпели неожиданное поражение, притом что стали лучшей командой регулярного чемпионата.



«Ты учишься чему-то новому каждый год. Все говорят, что это мы не выиграли, что мы вылетели. Но иногда я оглядываюсь назад и думаю: «Погодите-ка. Мы одержали 62 победы в регулярке, значит что-то делали правильно». У «Коламбуса» получился идеальный шторм, у нас ничего не получилось, но они заслужили ту победу. Как только начинается плей-офф, надо помнить про чувство безотлагательности и что в плей-офф ничего просто так не даётся», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.



В первом матче нового сезона «Тампа» встретится с «Флоридой». Встреча состоится 4 октября.

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