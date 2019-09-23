Калинин: не смущает, что ЦСКА снова играет со СКА. Такие матчи не надоедают
Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча состоится сегодня, 23 сентября, начало — в 19:30 мск.
«Мы всегда рады сыграть со СКА — такие противостояния интересны и болельщикам, и командам. Такие встречи не надоедают, поэтому нас не смущает, что дважды играем в Питере за такой короткий срок. Главное, показать интересный хоккей, который порадует зрителей, и добиться победы. Поэтому готовимся выйти на лёд во всеоружии», — приводят слова Калинина «Известия».
Первый матч в сезоне с участием СКА и ЦСКА состоялся в Санкт-Петербурге 13 сентября. Подопечные Игоря Никитина одержали победу со счётом 3:0. Авторами заброшенных шайб стали Антон Слепышев, Константин Окулов и Калинин.
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А в Питере «армейское» дерби прошло скучно и без интриги.
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