Гол Костина принёс «Сент-Луису» победу в матче с «Коламбусом»

«Сент-Луис Блюз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев.
Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Блюз» Клим Костин, который забросил победную шайбу в середине третьего периода. Также в активе форварда результативная передача.
Видео гола Костина можно посмотреть в «Твиттере».
20-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» под 31-м номером в первом раунде драфта-2017. Россиянин еще не провёл ни одного официального матча за клуб в НХЛ.
В минувшем сезоне «Сент-Луис Блюз» стал обладателем Кубка Стэнли. В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году.
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