Пьетранджело: мне нужно пойти в русскую хоккейную школу

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал уровень работы на льду российского нападающего Клима Костина. В трёх предсезонных матчах Костин набрал 6 (3+3) очков.



«Он бросает как Тарасенко. Возможно, мне нужно пойти в русскую хоккейную школу. Потому что российские хоккеисты очень хорошо бросают», — приводит слова Пьетранджело журналист Джим Томас в своём «твиттере».



Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года под общим 31-м номером, но ещё ни разу не сыграл в официальных мачтах за команду, выступая за их фарм-клуб «Сан-Антонио Рэмпейдж». Всего на счету россиянина 133 матча и 52 (16+36) очка в АХЛ.



Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск. «Сент-Луис», выигравший в прошлом сезоне Кубок Стэнли, в первом матче сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Гол Костина принёс «Сент-Луису» победу в матче с «Коламбусом»