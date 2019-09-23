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Овечкин встретился с Руни и получил подарок от футболиста

Овечкин встретился с Руни и получил подарок от футболиста
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побывал на матче MLS «Ди Си Юнайтед» — «Сиэтл Саундерс» (2:0).

После матча Овечкин встретился с нападающим «Ди Си Юнайтед» Уэйном Руни, который подарил российскому хоккеисту подписанную футболку. Александр и Уэйн пообщались пару минут, после чего Руни отправился на послематчевую пресс-конференцию.

Это не первая встреча Руни с Овечкиным. В прошлом году футболист присутствовал на одной из игр «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Девилз». После игры Овечкин подарил Уэйну свои клюшки.

Посмотреть видео можно на сайте «Чемпионат».

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