Овечкин встретился с Руни и получил подарок от футболиста
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побывал на матче MLS «Ди Си Юнайтед» — «Сиэтл Саундерс» (2:0).
После матча Овечкин встретился с нападающим «Ди Си Юнайтед» Уэйном Руни, который подарил российскому хоккеисту подписанную футболку. Александр и Уэйн пообщались пару минут, после чего Руни отправился на послематчевую пресс-конференцию.
Это не первая встреча Руни с Овечкиным. В прошлом году футболист присутствовал на одной из игр «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Девилз». После игры Овечкин подарил Уэйну свои клюшки.
Посмотреть видео можно на сайте «Чемпионат».
Овечкин — уже легенда НХЛ. Осталось только побить вечные рекорды Гретцки
Овечкину – 34 года. Теперь он самый возрастной хоккеист «Вашингтона».
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